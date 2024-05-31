Держдеп США підтвердив дозвіл Україні бити американською зброєю по РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Держдеп США підтвердив дозвіл Україні бити американською зброєю по РФ

Держдеп США
Джерело:  Укрінформ

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Блінкен оприлюднив дозвіл Байдена щодо ударів України по РФ

Ентоні Блінкен офіційно заявив про позицію США щодо використання американської зброї Україною для ударів по країні-агресорці.

Про це він сказав 31 травня під час пресконференції в Празі.

Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це — право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Держсекретар США

Він підкреслив, що надалі США продовжуватимуть робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля за потреби на лінії фронту в Україні.

Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано й ефективно.

Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що Президент США Джо Байден негласно дозволив Україні завдавати удари американською зброєю по території Росії.

Зеленський підтвердив отримання дозволу від США бити по РФ

США передали сигнал Україні щодо дозволу бити по території Росії американською зброєю 31 травня. Повідомлення передали через військових.

У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це.

Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї — це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу — це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону, — зазначив Зеленський.

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