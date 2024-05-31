Госдеп США подтвердил разрешение Украине бить американским оружием по РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

Блинкен обнародовал разрешение Байдена Украине бить по РФ

Энтони Блинкен официально заявил о позиции США по использованию американского оружия Украиной для ударов по стране-агрессору.

Об этом он сказал 31 мая на пресс-конференции в Праге.

За последние несколько недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая российские войска, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это право к президенту, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью. Энтони Блинкен Госсекретарь США

Он подчеркнул, что в дальнейшем США будут продолжать делать то, что делали, а именно адаптироваться и корректировать усилия при необходимости на линии фронта в Украине.

Мы хотим быть уверены, что мы действуем обдуманно и эффективно. Поделиться

Накануне американские СМИ сообщали, что Президент США Джо Байден негласно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России.

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США передали сигнал Украине о разрешении избивать по территории России американским оружием 31 мая. Сообщения передали через военных.

У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам подробности об этом.

Он заявил, что решение США об использовании предоставленного оружия — это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.