Украина может получить разрешение бить по РФ оружием от Германии

Правительство Германии осторожно отказывается от своих оговорок по поводу разрешения Украине атаковать военные объекты на территории России предоставленным западным оружием.

Может ли Шольц позволить Украине бить по России западным оружием

Собеседник издания сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение использования западного оружия по целям внутри России, но не предоставил других подробностей.

В свою очередь в среду представитель Шольца Штеффен Гебештрайт заявил журналистам, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены и на территорию агрессора", подчеркнув также, что он не может раскрыть точные договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия, поскольку они являются конфиденциальными.

Гебештрайт также утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует «консенсус» относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие на территории России, была «констатацией фактов», которая на тот момент была правдой, но не обязательно. обязательно относится к будущему.

Во вторник канцлер Шольц заявлял, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, «в рамках международного права», что позволит бить по целям на территории России.

Я считаю странным, — сказал Шольц журналистам, — когда некоторые люди ведут дискуссии и говорят, что им (украинцам — ред.) не позволено защищаться и принимать подходящие для этого меры. Поделиться

Выступавший вместе с канцлером ФРГ президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Мы должны позволить украинцам нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие гражданские или военные цели».

Что известно о позиции других западных партнеров

Известно, что главком ВСУ Валерий Залужный подписал документы о разрешении военным инструкторам из Франции посетить учебные центры в Украине.

В то же время, Министерство обороны Украины сообщало, что ведутся переговоры с Францией и другими странами о возможности принятия их военных инструкторов.

По словам военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака в комментарии журналистам издания «УНИАН», чему западные военные инструкторы смогут научить украинских военных — это интересный вопрос, ведь именно у украинских военных значительно больше боевого опыта.

Однако, по его словам, Украине бы не помешали западные технические специалисты, которые могли бы обслуживать и ремонтировать полученную от партнеров военную технику.

Он также отметил, что хотелось бы рассчитывать на прибытие западных военных, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, однако примут на себя охрану границ с Беларусью и Приднестровьем.