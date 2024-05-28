Германия передала энергетикам Украины новую партию помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала энергетикам Украины новую партию помощи

Министерство экономики Украины
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В рамках Украинско-Германского энергетического партнерства украинские энергетики получили три силовых трансформатора и спецтехнику.

Германия помогает восстановить энергетику Украины

Новая партия помощи уже в Украине.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В рамках украинско-германского энергетического партнерства передана новая партия помощи. Это три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.

Отмечается, что часть переданного оборудования уже поступила в Украину. В частности, Харьковоблэнерго получило 4 грузовика с краном-манипулятором для аварийных и капитальных ремонтов в электрических сетях. Николаевоблэнерго получило два автомобиля, Тернопольоблэнерго — один.

Остальные автомобили в ближайшее время получат энергетики Черкасской, Хмельницкой, Запорожской областей. Также дополнительные единицы спецтехники поступят в Харьковскую и Николаевскую области.

Другое оборудование, в частности, трансформаторы, сейчас на этапе доставки в Украину.

По информации Минэнерго, с начала полномасштабного вторжения Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи общим весом более 1670 тонн.

Швеция поможет Украине в восстановлении энергосистемы

Правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 млн шведских крон (более 56 млн евро).

В правительстве отметили, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес могли продолжать функционировать.

Новая шведская поддержка энергетической инфраструктуры финансируется из бюджета помощи и управляется Sida от имени правительства. Новая поддержка состоит из двух частей:

  • 500 млн шведских крон через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество,

  • 150 млн шведских крон через Программу развития ООН (ПРООН).

В правительстве Швеции отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине.

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