Німеччина передала енергетикам України нову партію допомоги

У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства українські енергетики отримали три силові трансформатори та спецтехніку.
Німеччина допомагає відновити енергетику України
Нова партія допомоги вже в Україні.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зазначається, що частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, Харківобленерго отримало 4 вантажівки з краном-маніпулятором для аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах. Миколаївобленерго отримало дві автівки, Тернопільобленерго - одну.
Решту автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей. Також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської областей.
Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.
За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 т.
Швеція допоможе Україні у відновленні енергосистеми
Уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 млн шведських крон (понад 56 млн євро).
Нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Нова підтримка складається з двох частин:
500 млн шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,
150 млн шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).
В уряді Швеції зазначають, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.
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