Німеччина передала енергетикам України нову партію допомоги

У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства українські енергетики отримали три силові трансформатори та спецтехніку.

Німеччина допомагає відновити енергетику України

Нова партія допомоги вже в Україні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства передано нову партію допомоги. Це три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки. Поширити

Зазначається, що частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, Харківобленерго отримало 4 вантажівки з краном-маніпулятором для аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах. Миколаївобленерго отримало дві автівки, Тернопільобленерго - одну.

Решту автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей. Також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської областей.

Інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.

За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1670 т.

Швеція допоможе Україні у відновленні енергосистеми

Уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 млн шведських крон (понад 56 млн євро).

В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати. Поширити

Нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Нова підтримка складається з двох частин:

500 млн шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,

150 млн шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

В уряді Швеції зазначають, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.