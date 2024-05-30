Україна може отримати дозвіл бити по РФ зброєю від Німеччини — Politico

Чи може Шольц дозволити Україні бити по Росії західною зброєю

Співрозмовник видання сказав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї по цілях всередині Росії, але не надав інших подробиць.

Своєю чергою у середу речник Шольца Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені й на територію агресора", наголосивши також, що він не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними.

Гебештрайт також стверджував, що заява Шольца річної давнини, в якій він сказав, що існує «консенсус» щодо того, що Україна не використовуватиме німецьку зброю на території Росії, була «констатацією фактів», яка на той момент була правдою, але не обов'язково відноситься до майбутнього.

У вівторок канцлер Шольц заявляв, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права», що дозволить бити по цілях на території Росії.

Я вважаю дивним, — сказав Шольц журналістам, — коли деякі люди ведуть дискусії і кажуть, що їм (українцям — ред.) не дозволено захищатися і вживати заходів, які для цього підходять. Поширити

Президент Франції Еммануель Макрон, який виступав разом із канцлером ФРН, сказав: «Ми повинні дозволити українцям нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цивільні чи військові цілі».

Що відомо про позицію інших західних партнерів

Відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний підписав документи щодо дозволу військовим інструкторам з Франції здійснити візит до навчальних центрів в Україні.

Водночас Міністерство оборони України повідомляло, що ведуться перемовини з Францією та іншими країнами щодо можливості прийняття їхніх військових інструкторів.

За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака у коментарі журналістам видання “УНІАН”, чому західні військові інструктори зможуть навчити українських військових — це цікаве питання, адже наразі саме українські військові мають значно більше бойового досвіду.

Однак, за його словами, Україні не завадили б західні технічні спеціалісти, які могли б обслуговувати та ремонтувати отриману від партнерів військову техніку.

Він також зазначив, що хотілось б розраховувати на прибуття західних військових, які не братимуть участі безпосередньо у бойових діях, однак візьмуть на себе охорону кордонів з Білоруссю та Придністров’ям.