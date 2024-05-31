США разрешили Украине бить по РФ американским оружием — Зеленский

США передали сигнал Украине о разрешении бить по территории России американским оружием 31 мая. Сообщения передали через военных.
Зеленский подтвердил получение разрешения от США бить по РФ
Он заявил, что решение США об использовании предоставленного оружия — это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.
Что этому предшествовало
31 мая стало официально известно, что США разрешили Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.
Однако Вашингтон установил ограничения — использовать оружие в США можно только на приграничных территориях Харьковской области.
Также подобное решение приняла Германия. Берлин разрешил Украине бить по приграничным районам РФ для защиты Харькова.
Как пишет издание Bild, Германия разрешила Украине бить на расстояние до 40 км по территории России. Для ударов рассматриваются две системы вооружений Германии — самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.
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