США разрешили Украине бить по РФ американским оружием — Зеленский

США передали сигнал Украине о разрешении бить по территории России американским оружием 31 мая. Сообщения передали через военных.

Зеленский подтвердил получение разрешения от США бить по РФ

У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам подробности об этом. Владимир Зеленский Президент Украины

Он заявил, что решение США об использовании предоставленного оружия — это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.

Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу — это в любом случае шаг вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать для нас защиту наших людей, живущих у границы, — отметил Зеленский. Поделиться

Что этому предшествовало

31 мая стало официально известно, что США разрешили Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Однако Вашингтон установил ограничения — использовать оружие в США можно только на приграничных территориях Харьковской области.

Президент (Джо Байден — ред.) недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их, — рассказал один из инсайдеров. Поделиться

Также подобное решение приняла Германия. Берлин разрешил Украине бить по приграничным районам РФ для защиты Харькова.

Как пишет издание Bild, Германия разрешила Украине бить на расстояние до 40 км по территории России. Для ударов рассматриваются две системы вооружений Германии — самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.