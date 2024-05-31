Все начнется через несколько часов. ВСУ готовят неприятный сюрприз для Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Все начнется через несколько часов. ВСУ готовят неприятный сюрприз для Путина

Путин
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Источник:  The New York Times

Украина может начать бить американским оружием по территории России в течение ближайших нескольких часов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на своих инсайдеров.

ВСУ в скором времени используют американское оружие для атак на РФ

По словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, первые атаки на территорию РФ с использованием американского оружия могут начаться в течение нескольких часов.

Своими данными на этот счет также делится издание The Guardian.

Журналисты от своих инсайдеров узнали, что Штаты уже якобы разрешили Украине использовать реактивные системы Himars по целям на территории России, а именно на Харьковском направлении, чтобы защитить Харьков.

Тем не менее ограничения на использование Atacms остаются.

Стоит также отметить, что ранее появлялась информация от спикера президента Украины Сергея Никифорова о том, что в Вашингтоне договорились о решении по поводу таких ударов в районе Харьковского приграничья.

Однако сам Владимир Зеленский до сих пор эти утверждения не подтвердил.

Решение по Украине Байден принял тайно

Согласно данным издания Politico, глава Белого дома Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Журналисты также обращают внимание на то, что пока речь идет исключительно об ударах американским оружием исключительно у границ Харьковщины.

Президент (Джо Байден — ред.) недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их, — рассказал один из инсайдеров.

Что важно понимать, что в вопросе нанесения ударов на большие расстояния внутри России, позиция команды Джо Байдена до сих пор не изменилась.

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