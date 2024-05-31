Все почнеться за кілька годин. ЗСУ готують неприємний сюрприз для Путіна

Україна може почати бити американською зброєю по території Росії протягом найближчих кількох годин. Про це пише The New York Times з посиланням на своїх інсайдерів.

ЗСУ незабаром використають американську зброю для атак на РФ

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, перші атаки на територію РФ з використанням американської зброї можуть початися протягом декількох годин.

Своїми даними з цього приводу також ділиться видання The Guardian.

Журналісти від своїх інсайдерів дізналися, що Штати нібито вже дозволили Україні використовувати реактивні системи Himars по цілях на території Росії, а саме на Харківському напрямку, щоб захистити Харків.

Попри це, обмеження на використання Atacms залишаються.

Варто також зазначити, що раніше зʼявлялась інформація від речника президента України Сергія Никифорова про те, що у Вашингтоні дійшли згоди щодо таких ударів в районі Харківського прикордоння.

Однак сам Володимир Зеленський досі ці твердження не підтвердив.

Рішення щодо України Байден ухвалив таємно

Згідно з даними видання Politico, глава Білого дому Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Журналісти також звертають увагу на те, що станом на сьогодні мовиться винятково про удари американською зброєю винятково біля кордонів Харківщини.

Президент (Джо Байден — ред.) нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх, — розповів один з інсайдерів. Поширити

Що важливо розуміти, у питанні завдання ударів на великі відстані всередині Росії, позиція команди Джо Байдена досі не змінилася.