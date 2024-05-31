США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю — Зеленський

США передали сигнал Україні щодо дозволу бити по території Росії американською зброєю 31 травня. Повідомлення передали через військових.
Зеленський підтвердив отримання дозволу від США бити по РФ
Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї — це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.
Що цьому передувало
31 травня стало офіційно відомо, що США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.
Проте Вашингтон встановив обмеження — використовувати зброї США можна лише у прикордонних територіях Харківської області.
Також подібне рішення ухвалила Німеччина. Берлін дозволив України бити по прикордонних районах РФ для захисту Харкова.
Як пише видання Bild, Німеччина дозволила Україні бити на відстань до 40 км по території Росії. Для ударів розглядаються дві системи озброєнь Німеччини — самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.
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