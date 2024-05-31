США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю — Зеленський

Зеленський підтвердив отримання дозволу від США бити по РФ

У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це. Володимир Зеленський Президент України

Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї — це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу — це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону, — зазначив Зеленський. Поширити

Що цьому передувало

31 травня стало офіційно відомо, що США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Проте Вашингтон встановив обмеження — використовувати зброї США можна лише у прикордонних територіях Харківської області.

Президент (Джо Байден — ред.) нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх, — розповів один з інсайдерів. Поширити

Також подібне рішення ухвалила Німеччина. Берлін дозволив України бити по прикордонних районах РФ для захисту Харкова.

Як пише видання Bild, Німеччина дозволила Україні бити на відстань до 40 км по території Росії. Для ударів розглядаються дві системи озброєнь Німеччини — самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.