Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася, — заявив анонімний американський посадовець. Поширити

Держдеп США підтвердив дозвіл Україні бити американською зброєю по РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території Росії.

Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це — право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Ентоні Блінкен Держсекретар США

Він підкреслив, що надалі США продовжуватимуть робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля за потреби на лінії фронту в Україні.