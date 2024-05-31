31 травня держсекретар США підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї
Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS
Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.
Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.
Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
Держдеп США підтвердив дозвіл Україні бити американською зброєю по РФ
Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території Росії.
Він підкреслив, що надалі США продовжуватимуть робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля за потреби на лінії фронту в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-