31 мая госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.
Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.
Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.
Издание отметило, что для того чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.
Госдеп США подтвердил разрешение Украине избивать американским оружием по РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение для Украины избивать американским оружием по военным объектам на территории России.
Он подчеркнул, что в дальнейшем США будут продолжать делать то, что делали, а именно адаптироваться и корректировать усилия при необходимости на линии фронта в Украине.
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