Україна почала бити американською зброєю по території РФ — фото аналітиків

Аналітики підтверджують застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області.

ЗСУ вже почали бити по території РФ американською зброєю

Такі висновки аналітик OSINTdefender зробив, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами.

Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.

Pieces of Guided-Multiple Launch Rocket System (GMLRS) Rockets launched from M142 HIMARS have been Discovered in several Locations across the Belgorod Region of Western Russia this morning, following what is believed to have been the First Use by the Ukrainian Armed Forces of… pic.twitter.com/eNm6HSExJw — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024

Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше 8 ракет було запущено з Харківської області, — пише експерт. Поширити

Аналітик також вивчив нічні кадри запуску ракет з установки HIMARS і дійшов висновку, що це і був перший епізод застосування цієї зброї по території РФ.

На кадрах видно, як з установки M142 HIMARS на південь від Вовчанська було випущено щонайменше вісім ракет, після чого в Росії пролунали сигнали повітряної тривоги, — пише OSINTdefender. Поширити

Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.