Україна почала бити американською зброєю по території РФ — фото аналітиків

Аналітики підтверджують застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області.
ЗСУ вже почали бити по території РФ американською зброєю
Такі висновки аналітик OSINTdefender зробив, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами.
Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.
Аналітик також вивчив нічні кадри запуску ракет з установки HIMARS і дійшов висновку, що це і був перший епізод застосування цієї зброї по території РФ.
Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS
Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.
Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.
Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.
Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.
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