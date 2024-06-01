Україна почала бити американською зброєю по території РФ — фото аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна почала бити американською зброєю по території РФ — фото аналітиків

ракета
Джерело:  online.ua

Аналітики підтверджують застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області.

ЗСУ вже почали бити по території РФ американською зброєю

Такі висновки аналітик OSINTdefender зробив, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами.

Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.

Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше 8 ракет було запущено з Харківської області, — пише експерт.

Аналітик також вивчив нічні кадри запуску ракет з установки HIMARS і дійшов висновку, що це і був перший епізод застосування цієї зброї по території РФ.

На кадрах видно, як з установки M142 HIMARS на південь від Вовчанська було випущено щонайменше вісім ракет, після чого в Росії пролунали сигнали повітряної тривоги, — пише OSINTdefender.

Україні дозволили бити по РФ GMLRS та HIMARS

Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, автори якого посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи.

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет "земля — земля" великої дальності ATACMS.

Наша політика щодо заборони використання ATACMS [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася, — заявив анонімний американський посадовець.

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