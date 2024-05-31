Сьогодні у столиці Чехії пройшов саміт глав закордонних справ країн НАТО. Перед його початком міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів, чи може Україна також бити по цілях у Білорусі.
Військові об'єкти РФ мають бути знищені
Російські війська з самого початку повномасштабного вторгнення розташувалися на території Білорусії. Звідти вони напали на північні області України.
Зараз війська РФ розміщуються у тренувальних таборах та з іншими цілями. Втім, існує гіпотетична можливість перекидання з Росії у Білорусь ворожих військ для завдання нових ударів по Україні.
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи питання журналістів про те, чи може Україна завдавати ударів по території Білорусі, заявив, що у разі, якщо Росія перемістить військові об’єкти в інше місце, то і «вибір цілей потрібно перенести».
Відповідаючи на питання, чи повинна бити Україна по цілях у Білорусі, міністр закордонних справ Литви зауважив, що він має на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися.
Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії
США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.
Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.
Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій.
Офіційно дозволили використовувати свою зброю для ударів по території РФ Фінляндія, Швеція, Велика Британія, таке рішення підтримали Чехія, Польща та інші країни.
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