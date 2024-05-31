Сьогодні у столиці Чехії пройшов саміт глав закордонних справ країн НАТО. Перед його початком міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів, чи може Україна також бити по цілях у Білорусі.

Військові об'єкти РФ мають бути знищені

Російські війська з самого початку повномасштабного вторгнення розташувалися на території Білорусії. Звідти вони напали на північні області України.

Зараз війська РФ розміщуються у тренувальних таборах та з іншими цілями. Втім, існує гіпотетична можливість перекидання з Росії у Білорусь ворожих військ для завдання нових ударів по Україні.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи питання журналістів про те, чи може Україна завдавати ударів по території Білорусі, заявив, що у разі, якщо Росія перемістить військові об’єкти в інше місце, то і «вибір цілей потрібно перенести».

Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести. Габріелюс Ландсбергіс Глава МЗС Литви

Відповідаючи на питання, чи повинна бити Україна по цілях у Білорусі, міністр закордонних справ Литви зауважив, що він має на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися.

Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.

Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій.