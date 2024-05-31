Украина имеет право бить по российским целям в Беларуси — МИД Литвы
Категория
Украина
Дата публикации

Украина имеет право бить по российским целям в Беларуси — МИД Литвы

Габриелюс Ландсбергис
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Источник:  Радио Свобода

Сегодня в столице Чехии прошел саммит глав иностранных дел стран НАТО. Перед его началом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил, может ли Украина также избивать по целям в Беларуси.

Военные объекты РФ должны быть уничтожены

Российские войска изначально полномасштабного вторжения расположились на территории Белоруссии. Оттуда они напали на северные области Украины.

Сейчас войска РФ размещаются в тренировочных лагерях и с другими целями. Впрочем, существует гипотетическая возможность опрокидывания из России в Беларусь вражеских войск для нанесения новых ударов по Украине.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя вопрос журналистов о том, может ли Украина наносить удары по территории Беларуси, заявил, что в случае если Россия переместит военные объекты в другое место, то и «выбор целей нужно перенести».

Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-нибудь в другое место, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести.

Габриелюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы

Отвечая на вопрос, должна ли Украина избивать по целям в Беларуси, министр иностранных дел Литвы отметил, что он подразумевает, что Украина должна обладать способностью защищаться.

Запад позволил Украине бить по целям в России

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения.

Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Германия также разрешила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий.

Официально разрешили использовать оружие для ударов по территории РФ Финляндия, Швеция, Великобритания, такое решение поддержали Чехия, Польша и другие страны.

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