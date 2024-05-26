За счет чего армии РФ удалось снизить эффективность западного оружия на поле боя в Украине

Журналисты издания со ссылкой на два непубличных отчета отмечают, что высокоточные снаряды США изначально демонстрировали высокую эффективность, однако она начала снижаться по мере того, как российские оккупанты усилили собственную оборону.

Поэтому украинские военные вынуждены были отказаться от использования некоторых американских вооружений.

Первые заявления о снижении эффективности американского оружия касались 155-миллиметровых управляемых артснарядов Excalibur и наземных бомб малого диаметра (GLSDB).

В отчете отмечается, что Украина стала полигоном для испытания высокоточного американского оружия, которое не использовалось ранее против такого сложного врага, как Россия.

Эффективность американского и российского оружия, как оборонительного, так и наступательного, тщательно контролируется Пентагоном и НАТО, а также Россией и Китаем, что имеет значительные последствия для будущего оружия.

По словам командиров украинских подразделений, вероятно, полученная от западных партнеров часть вооружений потеряла эффективность и это стоило жизням украинским защитникам.

В частности, оккупационная армия РФ развернула системы РЭС вокруг стационарных целей, включая штабы и командные центры.

Системы создают такое количество помех, заглушающих сигнал GPS, который управляет программным обеспечением таргетинга Excalibur, — объясняет научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб и специалист по радиоэлектронной борьбе Томас Виттингтон. Поделиться

В отчетах подтверждается со ссылкой на комментарии украинских военных и бывшего главка ВСУ Валерия Залужного, что некоторые западные снаряды обеспечили преимущество ВСУ только на ограниченный промежуток времени.

Залужный отметил, что боеприпас Excalibur является тому ярким примером, поскольку использует уязвимый к российским помехам сигнал GPS.

Аналогичная ситуация сложилась с общим комплектом боеприпасов для прямого нападения под названием JDAM и снарядами, используемыми с HIMARS, также использующими сигналы GPS.

Высокоточные боеприпасы с большей дальностью действия GLSDB произведены совместно с Boeing и шведской компанией Saab. Они также испытали помехи из-за российской радиоэлектронной борьбы.

Что говорят в Пентагоне

По словам представителя прессслужбы Минобороны США, с февраля 2022 года Украина получила более 7 тыс. высокоточных 155-миллиметровых снарядов.

Мы хорошо осознаем угрозу электронной войны, которую Россия создает в Украине и что эта угроза постоянно развивается. В результате мы тесно сотрудничаем с Украиной вместе с партнерами по оборонной промышленности, чтобы постоянно оценивать и предоставлять быстрые решения для этих угроз, а также помогать Украине оставаться эффективной в очень сложной среде РЭБ. Это включает в себя способность доставлять высокоточные боеприпасы на поле боя, — отметил чиновник. Поделиться

Сейчас в Украине проводятся исследования по проблеме снижения точности западных боеприпасов.

Исследователи собрали данные об использовании почти 3 тыс. снарядов Excalibur, выпущенных с декабря 2022 года по август 2023 года из поставленных США гаубиц M777 на линии фронта в Херсоне, Харькове и Бахмуте.

В подготовленных отчетах отмечается, что доля подтвержденных успешных ударов упала в период с января по август 2023 с самого высокого уровня в 55% до самого низкого в 7% в июле и 6% в августе.

Один из собеседников издания отметил, что был момент, когда только один из 19 снарядов Excalibur смог поразить цель.

По подсчетам отчета, цена успешного удара выросла до 1,9 млн. долларов в августе 2023 года с 300 тыс. долларов в январе предыдущего года.

Командиры украинских артиллерийских подразделений подтвердили, что снаряды Excalibur оказались очень точными при поражении целей, когда были впервые запущены в 2022 году.

Как преодолеть РЭБ оккупационной армии РФ

Западные аналитики отмечают, что наиболее эффективным вариантом борьбы против враждебных РЭЮ является их непосредственное уничтожение.

ВСУ сосредоточились на ударах по стационарным российским радарам и другому оборудованию для постановки препятствий, в частности, на территории оккупированного Крыма.

На более близком расстоянии как российская, так и украинская армии используют мобильные РЕБ, чтобы отражать беспилотники, использующие GPS для наведения на цель.

Однако по словам инженера RAND Майкла Бонерта, российские средства глушения радиоэлектронных сигналов далеко не совершенны.

Контрмеры могут включать простые приемы, например изменение времени и места, откуда запускаются боеприпасы.

Системы навигации, опирающиеся на лазеры или карты местности, избегают проблемы помех GPS.

Западные поставщики разработали программные патчи для некоторых снарядов для повышения устойчивости.

Бонерт отметил, что Excalibur был разработан в 1990-х годах, когда GPS находился в зачаточном состоянии, а технология радиоэлектронной борьбы не была столь сложной, как сейчас.

Дэниел Патт, старший научный сотрудник Института Гудзона, вашингтонской исследовательской организации, предупредил, что опыт Excalibur в Украине является примером того, как лучшие системы вооружения могут быть ограничены из-за отсутствия адаптивности программного обеспечения.