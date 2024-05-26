За рахунок чого армії РФ вдалось знизити ефективність західної зброї на полі бою в Україні

Журналісти видання із посиланням на два непублічні звіти зазначають, що високоточні снаряди США спочатку демонстрували високу ефективність, однак вона почала знижуватись по мірі того, як російські окупанти посилили власну оборону.

Через це українські військові змушені були відмовитись від використання деяких американських озброєнь.

Перші заяви про зниження ефективності американської зброї стосувались 155-міліметрових керованих артснарядів Excalibur та наземних бомб малого діаметра (GLSDB).

У звіті зазначається, що Україна стала полігоном для випробування високоточної американської зброї, яка не використовувалась раніше проти такого складного ворога, як Росія.

Ефективність американської та російської зброї, як оборонної, так і наступальної, ретельно контролюється Пентагоном і НАТО, а також Росією та Китаєм, що має значні наслідки для майбутньої зброї.

За словами командирів українських підрозділів, ймовірно, отримана від західних партнерів частина озброєнь втратила ефективність і це коштувало життів українським оборонцям.

Зокрема, окупаційна армія РФ розгорнула системи РЕБ навколо стаціонарних цілей, включаючи штаби та командні центри.

Системи створюють таку кількість перешкод, що заглушають сигнал GPS, який керує програмним забезпеченням націлювання Excalibur, — пояснює науковий співробітник лондонського Королівського інституту об’єднаних служб та фахівець із радіоелектронної боротьби Томас Вітінґтон. Поширити

У звітах підтверджується із посиланням на коментарі українських військових та колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, що деякі західні снаряди забезпечили перевагу ЗСУ лише на обмежений проміжок часу.

Залужний зазначив, що боєприпас Excalibur є тому яскравим прикладом, оскільки використовує вразливий до російських перешкод сигнал GPS.

Аналогічна ситуація склалась із спільним комплектом боєприпасів для прямого нападу під назвою JDAM та снарядами, які використовуються з HIMARS, які також використовують сигнали GPS.

Високоточні боєприпаси з більшою дальністю дії GLSDB вироблені спільно Boeing і шведською компанією Saab. Вони також зазнали перешкод через російську радіоелектронну боротьбу.

Що кажуть у Пентагоні

За словами представника пресслужби Міноборони США, з лютого 2022 року Україна отримала понад 7 тис високоточних 155-міліметрових снарядів.

Ми добре усвідомлюємо загрозу електронної війни, яку Росія створює в Україні, і що ця загроза постійно розвивається. Як наслідок, ми тісно співпрацюємо з Україною разом із партнерами з оборонної промисловості, щоб постійно оцінювати та надавати швидкі рішення для цих загроз, а також допомагати Україні залишатися ефективною в дуже складному середовищі РЕБ. Це включає в себе здатність доставляти високоточні боєприпаси на поле бою, — зазначив посадовець. Поширити

Наразі в Україні проводять дослідження через проблему зниження точності західних боєприпасів.

Дослідники зібрали дані про використання майже 3 тис снарядів Excalibur, які були випущені з грудня 2022 року по серпень 2023 року з поставлених США гаубиць M777 на лінії фронту в Херсоні, Харкові та Бахмуті.

У підготовлених звітах зазначається, що частка підтверджених успішних ударів впала в період з січня по серпень 2023 року з найвищого рівня в 55% до найнижчого в 7% у липні та 6% у серпні.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що був момент, коли лише один з 19 снарядів Excalibur зміг влучити в ціль.

За підрахунками звіту, ціна успішного удару зросла до 1,9 млн доларів у серпні 2023 року з 300 тис доларів у січні попереднього року.

Командири українських артилерійських підрозділів підтвердили, що снаряди Excalibur виявилися дуже точними при ураженні цілей, коли були вперше запущені в 2022 році.

Як подолати РЕБ окупаційної армії РФ

Західні аналітики зазначають, що найбільш ефективним варіантом боротьби проти ворожих РЕЮ є власне їх безпосереднє знищення.

ЗСУ зосередились на ударах по стаціонарних російських радарах та іншому обладнанню для постановки перешкод, зокрема, на території окупованого Криму.

На ближчій відстані як російська, так і українська армії використовують мобільні РЕБ, щоб відбивати безпілотники, які використовують GPS для наведення на ціль.

Однак за словами інженера RAND Майкла Бонерта, російські засоби глушіння радіоелектронних сигналів далеко не є досконалими.

Контрзаходи можуть включати прості прийоми, як-от зміна часу та місця, звідки запускаються боєприпаси.

Системи навігації, які спираються на лазери або карти місцевості, уникають проблеми перешкод GPS.

Західні постачальники також розробили програмні патчі для деяких снарядів для підвищення стійкості.

Бонерт зазначив, що Excalibur був розроблений у 1990-х роках, коли GPS був у зародковому стані, а технологія радіоелектронної боротьби не була настільки складною, як зараз.

Деніел Патт, старший науковий співробітник Інституту Гудзона, вашингтонської дослідницької організації, попередив, що досвід з Excalibur в Україні є прикладом того, як кращі системи озброєння можуть бути обмежені через відсутність адаптивності програмного забезпечення.