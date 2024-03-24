Використання Україною американських ППО Patriot у розв'язаній Росією злочинній війні розвіяло будь-які сумніви щодо ефективності цих систем.

Як Україна допомогла довести високу ефективність ППО Patriot

Журналісти видання із посиланням на аналітиків зазначають, що ефективність перехоплень американських систем у минулих конфліктах викликала сумніви.

Були навіть дебати стосовно доцільності їхньої відправки в Україну.

Перший Patriot прибув в Україну у квітні 2023 року, і наразі країна має щонайменше три, а можливо, і п'ять таких систем.

Аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс зазначає, що в Україні робота Patriot стала “беззаперечним успіхом”.

Перші Patriot, як зазначається у матеріалі видання, були розроблені США в 1960-х роках минулого століття.

Їх вперше використали під час війни в Перській затоці в 1990 році.

Експерт зазначає, що під час війни у Перській затоці Patriot вели себе нестабільно.

Зокрема, виникали питання щодо його ефективності проти іракських ракет "Скад".

Patriot також використовувалися союзниками США у війні в Іраку, де було зафіксовано низку помилок, в тому числі збиття союзних літаків, коли система помилково ідентифікував літак як іракську ракету.

Від часів війни у Перській затоці система була вдосконалена найсучаснішою ракетою системи, PAC-3, яка вперше була використана у війні в Іраку.

Наразі не підтверджено, чи використовує Україна більш ранню модель PAC-2 чи PAC-3.

Що сприяло успіху використання Україною ППО Patriot

Аналітик вказав на те, що російська окупаційна армія переслідувала мету провести настільки складну ракетну атаку, щоб від початку вразити отримані Україною Patriot, однак зазнала невдачі.

Незалежно підтверджених даних про те, скільки саме ракет, безпілотників чи літаків збили українські системи ППО, зокрема з Patriot, немає.

Також відсутнє офіційне підтвердження про знищення хоча б одного американського комплексу.

Військовослужбовці армії США, які допомагали тренувати українців, нещодавно розповіли ВВС, що українські військові "вражають" своєю майстерністю володіння системою.

Директор американського аналітичного центру "Оборонні пріоритети" Раджан Менон вважає, що успіх частково пов'язаний з тим, що вдалось інтегрувати американські комплекси в мережу систем радянських часів і систем, наданих НАТО.

Несподіваною перемогою України для деяких експертів стало те, що Patriot збили російські гуперзвукові ракети "Кинжал", які, як стверджують у РФ, не можливо перехопити.

Експерт з питань оборони і безпеки Центру аналізу європейської політики Ян Каллберг висунув теорію, яку поділяє низка експертів, про те, що Україна використовувала Patriot як частину зухвалих планів зі збиття російських винищувачів.