Использование Украиной американских ПВО Patriot в развязанной Россией преступной войне развеяло любые сомнения в эффективности этих систем.

Как Украина помогла доказать высокую эффективность ПВО Patriot

Журналисты издания со ссылкой на аналитиков отмечают, что эффективность перехватов американских систем в прошлых конфликтах вызывала сомнения.

Были даже дебаты о целесообразности их отправки в Украину.

Первый Patriot прибыл в Украину в апреле 2023 года, и сейчас страна имеет по меньшей мере три, а возможно, пять таких систем.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс отмечает, что в Украине работа Patriot стала безусловным успехом.

Первые Patriot, как говорится в материале издания, были разработаны США в 1960-х годах прошлого столетия.

Их впервые использовали во время войны в Персидском заливе в 1990 году.

Эксперт отмечает, что во время войны в Персидском заливе Patriot вели себя нестабильно.

В частности, возникали вопросы его эффективности против иракских ракет "Скад".

Patriot также использовались союзниками США в войне в Ираке, где был зафиксирован ряд ошибок, в том числе сбивание союзных самолетов, когда система ошибочно идентифицировала самолет как иракскую ракету.

Со времен войны в Персидском заливе система была усовершенствована самой современной ракетой системы PAC-3, которая впервые была использована в войне в Ираке.

Пока не подтверждено, использует ли Украина более раннюю модель PAC-2 или PAC-3.

Что способствовало успеху использования Украиной ПВО Patriot

Аналитик указал на то, что российская оккупационная армия преследовала цель провести столь сложную ракетную атаку, чтобы изначально поразить полученные Украиной Patriot, однако потерпела неудачу.

Независимо подтвержденных данных о том, сколько ракет, беспилотников или самолетов сбили украинские системы ПВО, в частности с Patriot, нет.

Также отсутствует официальное подтверждение об уничтожении хотя бы одного американского комплекса.

Военнослужащие армии США, помогавшие тренировать украинцев, недавно рассказали BBC, что украинские военные "поражают" своим мастерством владения системой.

Директор американского аналитического центра "Оборонные приоритеты" Раджан Менон считает, что успех частично связан с тем, что удалось интегрировать американские комплексы в сеть систем советских времен и систем, предоставленных НАТО.

Неожиданной победой Украины для некоторых экспертов стало то, что Patriot сбили российские гуперзвуковые ракеты "Кинжал", которые, как утверждают в РФ, невозможно перехватить.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности Центра анализа европейской политики Ян Каллберг выдвинул теорию, разделяемую рядом экспертов, о том, что Украина использовала Patriot как часть дерзких планов по уничтожению российских истребителей.