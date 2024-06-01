Украина стала бить американским оружием по территории РФ — фото аналитиков

ВСУ уже начали бить по территории РФ американским оружием

Такие выводы аналитик OSINTdefender сделал, изучив обломки боеприпасов, найденные в Белгородской области и показанные российскими пропагандистами.

Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.

Pieces of Guided-Multiple Launch Rocket System (GMLRS) Rockets launched from M142 HIMARS have been Discovered in several Locations across the Belgorod Region of Western Russia this morning, following what is believed to have been the First Use by the Ukrainian Armed Forces of… pic.twitter.com/eNm6HSExJw — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024

Это было первое применение украинскими вооруженными силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области, пишет эксперт. Поделиться

Аналитик также изучил ночные кадры запуска ракет по установке HIMARS и пришел к выводу, что это и был первый эпизод применения этого оружия по территории РФ.

На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги, пишет OSINTdefender. Поделиться

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Издание отметило, что для того чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.