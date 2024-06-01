Украина стала бить американским оружием по территории РФ — фото аналитиков

Аналитики подтверждают применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области.
ВСУ уже начали бить по территории РФ американским оружием
Такие выводы аналитик OSINTdefender сделал, изучив обломки боеприпасов, найденные в Белгородской области и показанные российскими пропагандистами.
Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.
Аналитик также изучил ночные кадры запуска ракет по установке HIMARS и пришел к выводу, что это и был первый эпизод применения этого оружия по территории РФ.
Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.
Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.
Издание отметило, что для того чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.
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