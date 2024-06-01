Украина стала бить американским оружием по территории РФ — фото аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Украина стала бить американским оружием по территории РФ — фото аналитиков

ракета
Читати українською
Источник:  online.ua

Аналитики подтверждают применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области.

ВСУ уже начали бить по территории РФ американским оружием

Такие выводы аналитик OSINTdefender сделал, изучив обломки боеприпасов, найденные в Белгородской области и показанные российскими пропагандистами.

Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.

Это было первое применение украинскими вооруженными силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области, пишет эксперт.

Аналитик также изучил ночные кадры запуска ракет по установке HIMARS и пришел к выводу, что это и был первый эпизод применения этого оружия по территории РФ.

На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги, пишет OSINTdefender.

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Издание отметило, что для того чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.

Наша политика по поводу запрета использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась, — заявил анонимный американский чиновник.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Госдеп США подтвердил разрешение Украине бить американским оружием по РФ
Госдеп США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не ATACMS. Каким американским оружием Украина сможет бить по целям в РФ
Оружие
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина имеет право бить по российским целям в Беларуси — МИД Литвы
Габриелюс Ландсбергис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?