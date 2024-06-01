РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода — перехват ГУР

ГУР перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода вроде бы эвакуируют военных РФ.
ГУР перехватило разговор об эвакуации солдат из Белгорода
Как известно, на днях Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.
Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS
Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.
Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.
Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.
В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.
Аналитик OSINTdefender подтвердил применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области. Он идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.
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