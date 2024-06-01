РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода — перехват ГУР

ГУР
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ГУР перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода вроде бы эвакуируют военных РФ.

ГУР перехватило разговор об эвакуации солдат из Белгорода

Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайших живущих рядом. Понял? Где не могут отразить. Ну, короче, что-нибудь будет, я так понимаю, — говорит россиянка в перехваченном разговоре.

Как известно, на днях Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.

Наша политика по поводу запрета использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась, — заявил анонимный американский чиновник.

Аналитик OSINTdefender подтвердил применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области. Он идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.

Это было первое применение украинскими вооруженными силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области, пишет эксперт.

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