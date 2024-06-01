РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода — перехват ГУР

ГУР перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода вроде бы эвакуируют военных РФ.

ГУР перехватило разговор об эвакуации солдат из Белгорода

Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайших живущих рядом. Понял? Где не могут отразить. Ну, короче, что-нибудь будет, я так понимаю, — говорит россиянка в перехваченном разговоре. Поделиться

Как известно, на днях Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.

Украине разрешили бить по РФ GMLRS и HIMARS

Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России.

Разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, авторы которого ссылаются на неназванных официальных лиц США.

Или отметили, что для того, чтобы защищаться от российского наступления в Харьковской области, Силы обороны смогут использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы.

В то же время, изменения в политике США не будут касаться использования по территории России ракет "земля — земля" большой дальности ATACMS.

Наша политика по поводу запрета использования ATACMS [для ударов по РФ] или [других] дальних ударов внутри России не изменилась, — заявил анонимный американский чиновник. Поделиться

Аналитик OSINTdefender подтвердил применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области. Он идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.

Pieces of Guided-Multiple Launch Rocket System (GMLRS) Rockets launched from M142 HIMARS have been Discovered in several Locations across the Belgorod Region of Western Russia this morning, following what is believed to have been the First Use by the Ukrainian Armed Forces of… pic.twitter.com/eNm6HSExJw — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024