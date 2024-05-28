На Бєлгородщині тягач з танком-мангалом врізався у фуру — відео

У Бєлгородській області тягач із «танком-мангалом» врізався у фуру-пташник. Є постраждалі.

ДТП з танком-мангалом на Бєлгородщині — відео

На об'їзній у Корочанському районі Бєлгородської області тягач, який віз «танк-мангал», врізався у фуру-пташник. В аварію потрапило ще кілька автомобілів.

Після зіткнення почалася пожежа. Відомо про кількох постраждалих, але точних даних не наводяться.

"Танк-мангал", "цар-мангал", "бронесарай" — кустарна модернізація російського танка для захисту від дронів. Під листами броні ховається танк Т-80 або Т-62.

В Азові горів портовий термінал

27 травня у російському місті Азов зайнялася масштабна пожежа у місцевому порту. Дим та полум'я вирують на зерновому терміналі.

Відео великої пожежі з’явилися на місцевих ресурсах.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в порту "Азов" росіяни вантажать більшу частину українського зерна, яке вони вкрали з окупованих територій.