На Белгородщине тягач с танком-мангалом врезался в фуру — видео

В Белгородской области тягач с «танком-мангалом» врезался в фуру-птичник. Есть пострадавшие.

ДТП с танком-мангалом в Белгородской области — видео

На объездной в Корочанском районе Белгородской области тягач, везший «танк-мангал», врезался в фуру-птичник. В аварию попали еще несколько автомобилей.

После столкновения начался пожар. Известно несколько пострадавших, но точных данных не приводятся.

"Танк-мангал", "царь-мангал", "бронесарай" — кустарная модернизация российского танка для защиты от дронов. Под листами брони скрывается танк Т-80 или Т-62.

В Азове горел портовый терминал

27 мая в российском городе Азове начался масштабный пожар в местном порту. Дым и пламя бушуют на зерновом терминале.

Видео большого пожара появилось на местных ресурсах.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в порту "Азов" россияне грузят большую часть украинского зерна, которое они украли с оккупированных территорий.