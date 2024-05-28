На Белгородщине тягач с танком-мангалом врезался в фуру — видео

В Белгородской области тягач с «танком-мангалом» врезался в фуру-птичник. Есть пострадавшие.
ДТП с танком-мангалом в Белгородской области — видео
На объездной в Корочанском районе Белгородской области тягач, везший «танк-мангал», врезался в фуру-птичник. В аварию попали еще несколько автомобилей.
После столкновения начался пожар. Известно несколько пострадавших, но точных данных не приводятся.
"Танк-мангал", "царь-мангал", "бронесарай" — кустарная модернизация российского танка для защиты от дронов. Под листами брони скрывается танк Т-80 или Т-62.
В Азове горел портовый терминал
27 мая в российском городе Азове начался масштабный пожар в местном порту. Дым и пламя бушуют на зерновом терминале.
Видео большого пожара появилось на местных ресурсах.
В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в порту "Азов" россияне грузят большую часть украинского зерна, которое они украли с оккупированных территорий.
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