На Белгородщине тягач с танком-мангалом врезался в фуру — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На Белгородщине тягач с танком-мангалом врезался в фуру — видео

ДТП
Читати українською
Источник:  online.ua

В Белгородской области тягач с «танком-мангалом» врезался в фуру-птичник. Есть пострадавшие.

ДТП с танком-мангалом в Белгородской области — видео

На объездной в Корочанском районе Белгородской области тягач, везший «танк-мангал», врезался в фуру-птичник. В аварию попали еще несколько автомобилей.

После столкновения начался пожар. Известно несколько пострадавших, но точных данных не приводятся.

"Танк-мангал", "царь-мангал", "бронесарай" — кустарная модернизация российского танка для защиты от дронов. Под листами брони скрывается танк Т-80 или Т-62.

В Азове горел портовый терминал

27 мая в российском городе Азове начался масштабный пожар в местном порту. Дым и пламя бушуют на зерновом терминале.

Видео большого пожара появилось на местных ресурсах.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в порту "Азов" россияне грузят большую часть украинского зерна, которое они украли с оккупированных территорий.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Воронеже после взрывов произошел масштабный пожар — видео
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Белгородской области РФ вспыхнул пожар в результате атаки дрона — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?