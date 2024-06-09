Авіація ЗСУ вперше уразила ціль на території Росії — Sky News

Українська військова авіація вперше завдала удару по цілі на території Росії. Удар відбувся в районі Бєлгорода.

Авіація України вперше била по території Росії — Sky News

Про перший авіаудар по військовим цілям у Росії дізнався Sky News.

Як розповіло джерело серед українських військових, у неділю авіація уразила російський командний вузол в районі Бєлгорода.

Наразі Sky News не відомо, чим саме було завдано удар та чи була це саме західна зброя.

Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучення. Це перший боєприпас ЗСУ, випущений з повітря по цілі в Росії. Поширити

Україні дозволили бити західною зброєю по РФ

Днями США та ще низка країн НАТО дозволили Україні використовувати передану західну зброю для ударів по військових цілях по території РФ. Однак дозвіл від США передбачав певні обмеження — завдавати ударів можна лише у прикордонних районах.

Також США не дали дозвіл на удари американськими ракетами ATACMS. Крім того, президент США Джо Байден заявляв, що не дозволить Україні бити американською зброєю по Москві чи Кремлю.

Водночас топвійськовий НАТО Роб Бауер наголошував, що Україна не повинна мати жодних обмежень на застосування західної зброї у війні з РФ.

На Бєлгородщині палає масштабна пожежа: що відомо

Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі 9 червня втретє за день оголошували ракетну небезпеку.

Після цього в соцмережах почали з'являтися фото і відео пожежі, під час якої чути звуки вибухів.

Видання ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.

За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.

Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.