На Бєлгородщині лунають вибухи та палає масштабна пожежа — відео

Удень 9 липня у Бєлгородській області сталася велика пожежа і було чути вибухи. Місцева влада “відрапортувала” про нібито загоряння у нежитловому приміщенні
Головні тези:
- У Рокитянському районі Бєлгородської області сталася велика пожежа та серія вибухів, які зафіксували місцеві жителі.
- За інформацією місцевої влади, атаковано склад боєприпасів, що спричинило пожежу та пошкодження будівлі охорони.
- Атака дронів на нафтобазу у Бєлгородській області також викликала серйозний інцидент, але за оперативними діями вдалося ліквідувати пожежу без постраждалих.
- Російський губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков підтвердив факт пожежі.
- Ситуація на Бєлгородщині залишається напруженою.
На Бєлгородщині палає масштабна пожежа: що відомо
Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголошували ракетну небезпеку.
Після цього в соцмережах почали з'являтися фото і відео пожежі.
Під час пожежі чути звуки вибухів.
Видання ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.
За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.
Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.
А місцевий губернатор вже заявив про пожежу на нежитловому об’єкті.
Що відомо про нічну бавовну на нафтобазі у Бєлгородській області від ГУР
У ніч проти 6 червня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтобазу у Бєлгородській області.
Щодо атаки українських БпЛА по нафтобазі Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Російський чиновник підтвердив, що внаслідок атаки дронів спалахнув один з резервуарів.
Пожежу, за його словами, нібито було оперативно ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає.
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