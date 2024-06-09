На Бєлгородщині лунають вибухи та палає масштабна пожежа — відео

Удень 9 липня у Бєлгородській області сталася велика пожежа і було чути вибухи. Місцева влада “відрапортувала” про нібито загоряння у нежитловому приміщенні

На Бєлгородщині палає масштабна пожежа: що відомо

Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголошували ракетну небезпеку.

Після цього в соцмережах почали з'являтися фото і відео пожежі.

Під час пожежі чути звуки вибухів.

Видання ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.

За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.

Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.

А місцевий губернатор вже заявив про пожежу на нежитловому об’єкті.

Що відомо про нічну бавовну на нафтобазі у Бєлгородській області від ГУР

У ніч проти 6 червня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтобазу у Бєлгородській області.

Завдання виконано, заходи триватимуть, — зазначив представник Сил оборони. Поширити

Щодо атаки українських БпЛА по нафтобазі Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Російський чиновник підтвердив, що внаслідок атаки дронів спалахнув один з резервуарів.

Пожежу, за його словами, нібито було оперативно ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.