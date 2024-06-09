На Бєлгородщині лунають вибухи та палає масштабна пожежа — відео
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На Бєлгородщині лунають вибухи та палає масштабна пожежа — відео

Бавовна
Джерело:  online.ua

Удень 9 липня у Бєлгородській області сталася велика пожежа і було чути вибухи. Місцева влада “відрапортувала” про нібито загоряння у нежитловому приміщенні

Головні тези:

  • У Рокитянському районі Бєлгородської області сталася велика пожежа та серія вибухів, які зафіксували місцеві жителі.
  • За інформацією місцевої влади, атаковано склад боєприпасів, що спричинило пожежу та пошкодження будівлі охорони.
  • Атака дронів на нафтобазу у Бєлгородській області також викликала серйозний інцидент, але за оперативними діями вдалося ліквідувати пожежу без постраждалих.
  • Російський губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков підтвердив факт пожежі.
  • Ситуація на Бєлгородщині залишається напруженою.

На Бєлгородщині палає масштабна пожежа: що відомо

Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголошували ракетну небезпеку.

Після цього в соцмережах почали з'являтися фото і відео пожежі.

Під час пожежі чути звуки вибухів.

Видання ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.

За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.

Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.

А місцевий губернатор вже заявив про пожежу на нежитловому об’єкті.

Що відомо про нічну бавовну на нафтобазі у Бєлгородській області від ГУР

У ніч проти 6 червня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтобазу у Бєлгородській області. 

Завдання виконано, заходи триватимуть, — зазначив представник Сил оборони.

Щодо атаки українських БпЛА по нафтобазі Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Російський чиновник підтвердив, що внаслідок атаки дронів спалахнув один з резервуарів.

Пожежу, за його словами, нібито було оперативно ліквідовано. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає.

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