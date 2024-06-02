У підмосковній Дубні палає масштабна пожежа — відео

2 червня сталася велика пожежа у місті Дубна, яке знаходиться під Москвою. На березі так званого “Московського моря” згоріли десятки дерев'яних споруд.
На березі “Московського моря” масштабно палало — відео
Велика пожежа на човновій станції БАМ у підмосковній Дубні знищила багато дерев'яних споруд. Це сталося на березі Іваньківського водосховища, яке у народі називають "Московським морем".
Про надзвичайну подію повідомили російські пропагандистські пабліки.
Інформації щодо постраждалих не надходило. Причини займання уточнюються.
Що відомо про ймовірну “бавовну” на НПЗ в Ухті
За інформацією російських Telegram-каналів, очевидці чули вибухи, як передували пожежі.
Наразі відомо про щонайменше двох загиблих.
Пожежа на НПЗ почалася вдень 2 червня. За словами очевидців, перед загорянням вони чули кілька хлопків у районі нафтопереробного заводу. Незабаром там було помічено стовп диму, — йдеться у повідомленнях російських пабліків.
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