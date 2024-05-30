У Москві сталася масштабна пожежа — відео

У Москві сталася потужна пожежа на складі площею дві тисячі квадратних метрів. Для гасіння полум'я задіяний гелікоптер.

Що відомо про пожежу у Москві

Вогняна НП сталася на сході столиці країни-агресора в Новогіреєвському районі. Через сильну пожежу була перекрита Мартенівська вулиця, де розташована ця будівля.

Російські МНСники кажуть, що гасіння пожежі на складі у Москві ускладнює "високе пожежне навантаження будівлі"

Зазначається, що усередині знаходяться місткості з легкозаймистою рідиною.

Також в російському міністерстві розповіли, що вогонь намагаються загасити 120 пожежників, задіяні 40 одиниць техніки та гелікоптер Ка-32.

Як пише російська преса, пожежі на складі на сході Москві надали 3-й ранг складності. Місцеві жителі розповіли, що було чути якісь "бавовни" під час вогняної НП.

У Ростовській області палає зерновий термінал у порту

27 травня у російському місті Азов зайнялася масштабна пожежа у місцевому порту. Дим та полум'я вирують на зерновому терміналі.

Відео великої пожежі з’явилися на місцевих ресурсах.

У порту Азова велика пожежа. Судячи з відео, горить зерновий термінал. Інформація уточнюється.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в порту "Азов" росіяни вантажать більшу частину українського зерна, яке вони вкрали з окупованих територій.