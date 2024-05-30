В Москве произошел масштабный пожар — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Москве произошел масштабный пожар — видео

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Источник:  online.ua

В Москве произошел мощный пожар на складе площадью в две тысячи квадратных метров. Для гашения пламени задействован вертолет.

Что известно о пожаре в Москве

Огненное ЧП произошло на востоке столицы страны-агрессора в Новогиреевском районе. Из-за сильного пожара была перекрыта Мартеновская улица, где расположено это здание.

Российские МЧСники говорят, что тушение пожара на складе в Москве усложняет "высокую пожарную нагрузку здания"

Отмечается, что внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также в российском министерстве рассказали, что огонь пытаются потушить 120 пожарных, задействованы 40 единиц техники и вертолет Ка-32.

Как пишет российская пресса, пожары на складе на востоке Москве предоставили 3-й ранг сложности. Местные жители рассказали, что были слышны какие-то "хлопки" во время огненного ЧП.

В Ростовской области пылает зерновой терминал в порту

27 мая в российском городе Азов загорелся масштабный пожар в местном порту. Дым и пламя бушуют на зерновом терминале.

Видео большого пожара появилось на местных ресурсах.

У порта Азова большой пожар. Судя по видео, горит зерновой терминал. Информация уточняется.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в порту "Азов" россияне грузят большую часть украинского зерна, которое они украли с оккупированных территорий.

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