В Луганске раздаются взрывы и разгорается пожар — видео
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Проиcшествия
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В Луганске раздаются взрывы и разгорается пожар — видео

Луганск
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Источник:  online.ua

27 мая вечером во временно оккупированном Луганске произошел масштабный прилет, после которого начался пожар.

В Луганске раздаются взрывы

В местных пабликах начали появляться видео с заревом на полнеба.

Российские пропагандисты заявили об атаке на Луганск ВСУ "ракетами западного производства" и 2 раненых в результате обстрела.

Есть версия, что прилет в Луганске произошел в здание Высшего военного авиационного училища штурманов, где были десятки оккупантов.

Известны результаты "бавовны" в оккупированном Довжанске

20 мая в городе Довжанск Луганской области, который находится под российской оккупацией, раздавались взрывы. Стало известно, что атакована база солдат РФ.

Как сообщают росСМИ, удар ВСУ пришелся по базе российских военнослужащих. В результате атаки 3 военных погибли, 4 ранены.

Назначенный РФ "глава" оккупированной части Луганской области Пасечник сообщил, что удар по городу 20 мая был предварительно нанесен с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами и БПЛА.

По его данным, ранены якобы восемь человек. Кроме этого повреждение получил жилой дом.

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