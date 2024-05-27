В Луганске раздаются взрывы и разгорается пожар — видео

27 мая вечером во временно оккупированном Луганске произошел масштабный прилет, после которого начался пожар.
В Луганске раздаются взрывы
В местных пабликах начали появляться видео с заревом на полнеба.
Российские пропагандисты заявили об атаке на Луганск ВСУ "ракетами западного производства" и 2 раненых в результате обстрела.
Есть версия, что прилет в Луганске произошел в здание Высшего военного авиационного училища штурманов, где были десятки оккупантов.
Известны результаты "бавовны" в оккупированном Довжанске
20 мая в городе Довжанск Луганской области, который находится под российской оккупацией, раздавались взрывы. Стало известно, что атакована база солдат РФ.
Как сообщают росСМИ, удар ВСУ пришелся по базе российских военнослужащих. В результате атаки 3 военных погибли, 4 ранены.
Назначенный РФ "глава" оккупированной части Луганской области Пасечник сообщил, что удар по городу 20 мая был предварительно нанесен с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами и БПЛА.
По его данным, ранены якобы восемь человек. Кроме этого повреждение получил жилой дом.
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