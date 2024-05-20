"Бавовна" в Луганске. Россияне заявили о ракетном ударе по военной базе оккупантов — видео

В поселке Юбилейном в пригороде временно оккупированного Луганска произошел взрыв на территории бывшей Академии внутренних дел. Там оккупанты обустроили военный городок.

В Луганске ракеты попали по базе армии РФ

Как сообщают росСМИ, по Юбилейному, что рядом с Луганском, ударили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Повреждения в частности получила Академия внутренних дел, где базируются российские военные. Также отмечают, что якобы 5 раненых.

Как сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, военную базу россияне обустроили среди гражданской застройки.

До 2014 года в этом районе работала академия внутренних дел, которую потом облюбовали решисты. «Честь русского офицера» — прятаться за спинами наших соотечественников и среди наших домов. В целом, ничего нового. Поздравляем наших бойцов с удачной охотой, а также благодарны нашим людям за точные координаты, — написал Лысогор. Поделиться

Что известно о предварительных взрывах в Луганской области

Взрыв в Луганске 20 мая — четвертый, который произошел в мае на временно оккупированной части Луганской области.

В частности, 7 мая загорелась нефтебаза в Луганске, 10 мая пожар был зафиксирован на нефтебазе в городе Ровеньки. 13 мая в Сорокино загорелся склад с боеприпасами.

Впоследствии стало известно, что удар 13 мая по Сорокину в оккупированной Луганской области пришелся на склад боеприпасов. Кроме этого, пострадали четверо военнослужащих.

По данным росСМИ, в преддверии удара ВСУ по оккупированному Сорокиному пострадал склад боеприпасов на территории воинской части 92760.