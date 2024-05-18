Россияне осознали, что Луганщина им не принадлежит — боец ВСУ и партизан Артем Карякин

Российские оккупанты за два года полномасштабной войны четко поняли, что Луганская область не их территория. Что на это повлияло в интервью Online.UA рассказал военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин.
Россияне стали бояться местных на оккупированной Луганской области
По словам Артема Карякина, россияне ясно поняли, что они на чужой земле.
Это произошло благодаря тому, что местные люди помогали вооруженным силам Украины, спецслужбам, публикациям фотографий техники на улицах этих городов.
Однако Артем Карякин также предупредил, что любые действия людей на оккупированных территориях уже могут повлечь за собой подозрения у россиян.
Кроме этого военнослужащий ВСУ рассказал, что в некоторых населенных пунктах, вроде Северодонецка, что ближе к линии разграничения, людей отправляли рыть окопы за просто телефон в руках.
Россия не сможет победить Украину
По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.
Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.
По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.
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