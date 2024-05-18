Россияне осознали, что Луганщина им не принадлежит — боец ВСУ и партизан Артем Карякин

Российские оккупанты за два года полномасштабной войны четко поняли, что Луганская область не их территория. Что на это повлияло в интервью Online.UA рассказал военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин.

Россияне стали бояться местных на оккупированной Луганской области

По словам Артема Карякина, россияне ясно поняли, что они на чужой земле.

Это произошло благодаря тому, что местные люди помогали вооруженным силам Украины, спецслужбам, публикациям фотографий техники на улицах этих городов.

Однако Артем Карякин также предупредил, что любые действия людей на оккупированных территориях уже могут повлечь за собой подозрения у россиян.

Они позволили добиться эффекта, когда россияне приезжают на эти земли, опасаясь местных. И потому даже можно просто проходить по улице с телефоном в руках, это уже вызовет подозрения. Проверяют в основном Telegram, проверяют мессенджер, сигнал, если он установлен. Если сигнал установлен там, это уже 50% к тому, что ты на превентивное задержание на 60 дней точно поедешь и там признаешься во всем. Потому что, в принципе, он там там признан таким мессенджером для передачи разведданных. Почему именно он. Артем "Восточный" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Кроме этого военнослужащий ВСУ рассказал, что в некоторых населенных пунктах, вроде Северодонецка, что ближе к линии разграничения, людей отправляли рыть окопы за просто телефон в руках.

То есть там долгое время был запрет вообще на использование телефонов. Проверки там ужесточились и вызвать подозрения стало гораздо легче. Потому что банально россияне боятся, боятся каждого шороха, — отметил Артем Карякин. Поделиться

Россия не сможет победить Украину

По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.

Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.

Это будет очень нескоро. Те процессы, которые Путин уже начал, в любом случае ему закончатся поражением. Я не верю в его победу, — отметил Артем "Восточный" Карякин. Поделиться

По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.