Как украинцам спастись от мобилизации на оккупированных территориях — советы партизана

Граждане Украины, которые не могут выехать из оккупированных Россией регионов, должны сделать все возможное, чтобы не оказаться в рядах армии РФ после принудительной мобилизации. Для этого есть несколько способов, которыми в интервью Online.UA поделился военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.
Принудительная мобилизация на ВОТ — не приговор, выход есть
Недавно появилась информация о том, что власти РФ начали новую волну принудительной мобилизации в Луганской области.
Что важно понимать, теперь призыву подлежат дети 2006 года рождения — де-факто юноши, которым еще не исполнилось 20 лет.
Однако у украинцев все же есть шанс спастись.
Еще одним вариантом остается поиск коррупционных лазейок, которые всегда были в оккупированных регионах.
По словам партизана, какой бы закон не вышел, всегда есть так называемые "решалы", которые помогут избежать нежелательных проблем за определенную сумму.
Реально ли откупиться от принудительной мобилизации
По словам бойца ВСУ, на начальных этапах, если к вам на улице просто подошли люди в камуфляже, вполне реально решить вопрос за несколько тысяч рублей.
После этого человека оставляют покой на некоторое время, однако это не белый билет.
Артем Карякин обращает внимание на то, что это разовая акция, которая ничего не решит в будущем, но может спасти в моменте.
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