Как украинцам спастись от мобилизации на оккупированных территориях — советы партизана

Граждане Украины, которые не могут выехать из оккупированных Россией регионов, должны сделать все возможное, чтобы не оказаться в рядах армии РФ после принудительной мобилизации. Для этого есть несколько способов, которыми в интервью Online.UA поделился военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.

Принудительная мобилизация на ВОТ — не приговор, выход есть

Недавно появилась информация о том, что власти РФ начали новую волну принудительной мобилизации в Луганской области.

Что важно понимать, теперь призыву подлежат дети 2006 года рождения — де-факто юноши, которым еще не исполнилось 20 лет.

Однако у украинцев все же есть шанс спастись.

Избежать мобилизации или призыва на срочную службу можно только одним способом. Это просто не выходить из дома. Я знаю массу случаев, когда люди избежали принудительной мобилизации в оккупации в 2022 году. Но они не выходили из дома чуть ли не год, а кто-то даже больше. А кто-то по сей день сидит и не выходит даже в магазин. Артем "Східний" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Еще одним вариантом остается поиск коррупционных лазейок, которые всегда были в оккупированных регионах.

По словам партизана, какой бы закон не вышел, всегда есть так называемые "решалы", которые помогут избежать нежелательных проблем за определенную сумму.

Но им тоже тяжело доверять. Я знаю множество случаев, когда люди в 2022 году покупали броню. Но через два месяца эта броня аннулировалась по каким-то причинам. И им приходилось платить еще больше. Но многие даже не смогли заплатить, потому что их просто банально схватили на улице и увезли, — рассказывает Артем Карякин. Поделиться

Реально ли откупиться от принудительной мобилизации

По словам бойца ВСУ, на начальных этапах, если к вам на улице просто подошли люди в камуфляже, вполне реально решить вопрос за несколько тысяч рублей.

После этого человека оставляют покой на некоторое время, однако это не белый билет.

Артем Карякин обращает внимание на то, что это разовая акция, которая ничего не решит в будущем, но может спасти в моменте.