Военнослужащий ВСУ описал наиболее вероятный финал войны РФ против Украины — видео

Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории, однако на это уйдет еще очень много времени. Такой прогноз в интервью Online.UA озвучил военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.
Россия не сможет победить Украину
По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.
Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, вполне возможно, значительно большей войны, чем сейчас.
По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.
Артем Карякин обратился с мощным месседжем к украинцам на оккупированных РФ территориях
Украинский воин, который до полномасштабной войны был партизаном в оккупированной Луганской области, призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.
"Східний" обещает продолжать делать все возможное, чтобы украинский народ после победы узнал имена своих героев и наградил их.
По его убеждению, это и есть наивысшее проявление патриотизма и любви к своей родине, которое только возможно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-