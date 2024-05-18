Военнослужащий ВСУ описал наиболее вероятный финал войны РФ против Украины — видео

Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории, однако на это уйдет еще очень много времени. Такой прогноз в интервью Online.UA озвучил военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.

Россия не сможет победить Украину

По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.

Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, вполне возможно, значительно большей войны, чем сейчас.

Это будет очень нескоро. Те процессы, которые Путин уже начал, в любом случае для него закончатся поражением. Я не верю в его победу. Артем "Східний" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.

Наша территория в любом случае будет возвращена, — подчеркнул военнослужащий ВСУ. Поделиться

Артем Карякин обратился с мощным месседжем к украинцам на оккупированных РФ территориях

Украинский воин, который до полномасштабной войны был партизаном в оккупированной Луганской области, призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.

Тем, кто продолжает сопротивление, я могу сказать, что их подвиги, которые сейчас остаются там неизвестны многие, их истории, которые тоже многие еще не знают касаемо сопротивления в оккупации, передачи развединформации, даже расклейки каких-либо листовок, это навсегда войдет в историю как настоящее партизанское сопротивление. Артем "Східний" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

"Східний" обещает продолжать делать все возможное, чтобы украинский народ после победы узнал имена своих героев и наградил их.

По его убеждению, это и есть наивысшее проявление патриотизма и любви к своей родине, которое только возможно.