Военнослужащий ВСУ описал наиболее вероятный финал войны РФ против Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Военнослужащий ВСУ описал наиболее вероятный финал войны РФ против Украины — видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории, однако на это уйдет еще очень много времени. Такой прогноз в интервью Online.UA озвучил военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.

Россия не сможет победить Украину

По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.

Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, вполне возможно, значительно большей войны, чем сейчас.

Это будет очень нескоро. Те процессы, которые Путин уже начал, в любом случае для него закончатся поражением. Я не верю в его победу.

Артем "Східний" Карякин

Артем "Східний" Карякин

Военнослужащий ВСУ и партизан

По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.

Наша территория в любом случае будет возвращена, — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Артем Карякин обратился с мощным месседжем к украинцам на оккупированных РФ территориях

Украинский воин, который до полномасштабной войны был партизаном в оккупированной Луганской области, призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.

Тем, кто продолжает сопротивление, я могу сказать, что их подвиги, которые сейчас остаются там неизвестны многие, их истории, которые тоже многие еще не знают касаемо сопротивления в оккупации, передачи развединформации, даже расклейки каких-либо листовок, это навсегда войдет в историю как настоящее партизанское сопротивление.

Артем "Східний" Карякин

Артем "Східний" Карякин

Военнослужащий ВСУ и партизан

"Східний" обещает продолжать делать все возможное, чтобы украинский народ после победы узнал имена своих героев и наградил их.

По его убеждению, это и есть наивысшее проявление патриотизма и любви к своей родине, которое только возможно.

Каждый из них должен быть награжден от нашего государства. Я хочу, чтобы эти люди просто не теряли надежду, что бы ни происходило. Но, опять же, им нужно быть очень осторожным, не доверять абсолютно никому вообще, потому что даже родные люди могут предать, — предупредил Артем Карякин.

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