Військовослужбовець ЗСУ описав найімовірніший фінал війни РФ проти України — відео

Україна зможе повернути всі окуповані Росією території, однак на це знадобиться ще багато часу. Такий прогноз в інтерв'ю Online.UA озвучив військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін.

Росія не зможе перемогти Україну

На переконання бійця, наша армія має всі шанс деокупувати захоплені ворогом регіони та вийти на кордони 1991 року.

Однак Артем Карякін також попередив, що такий сценарій може розгортатися вже в контексті, напевно, значно більшої війни, ніж ми маємо зараз.

Це буде дуже нескоро. Ті процеси, які Путін вже почав, вони у будь-якому разі йому закінчаться поразкою. Я не вірю у його перемогу. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

За його словами, ані брязкання ядерною зброєю, ані навіть її застосування не врятують російського диктатора від поразки на українському фронті.

Наша територія у будь-якому випадку буде повернена, — наголосив військовослужбовець ЗСУ. Поширити

Артем Карякін звернувся з потужним меседжем до українців на окупованих РФ територіях

Український воїн, який до повномасштабної війни був партизаном в окупованій Луганщині, закликає українців не здаватися та продовжувати боротьбу.

Тим, хто продовжує опір, я можу сказати, що їхні подвиги, які зараз залишаються там невідомі багато, їх історії, які теж багато хто ще не знає. Що стосується опору в окупації, передачі розвідінформації, навіть розклеювання будь-яких листівок, це назавжди увійде в історію як справжній партизанський опір. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

“Східний” обіцяє продовжувати робити все можливе, щоб український народ після перемоги дізнався імена своїх героїв та вшанував їх.

На його переконання, е найвищий прояв патріотизму та любові до своєї батьківщини, який тільки може бути.