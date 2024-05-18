З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тис людей — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тис людей — відео

ДСНС України
евакуація

З прикордонних сіл Харківської області евакуйовано вже 9900 людей. Зокрема, лише з Вовчанська вивезено п'яту частину від цієї кількості.

В Харківській області продовжується евакуація цивільних

Як зазначається, триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківської області.

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи.

Загалом, за даними рятувальників, з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів.

Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано біля 2500 людей, — додали у ДСНС.

Яка ситуація у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, через що активізувалися обстріли прикордонних сіл та міста Волчанська.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, але вона продовжує залишатися важкою.

При цьому атаки РФ на мирне населення не вщухають. До цього повідомлялося про евакуацію 4000 людей із Харківської області з 10 травня.

На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування — 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування — і не було, — повідомив президент України Володимир Зеленський.

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