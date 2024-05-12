На Харківщині евакуювали понад 4 тисячі людей. Яка ситуація в області

Загалом від початку наступу російських загарбників на Харківську область евакуйовано 4073 людей.

На Харківщині продовжують евакуювати цивільних

Як зазначається, 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами.

Людей вивозять з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних.

Влада повідомила, що тим, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, його надають. Але з усіх людей 70% мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів та близьких.

В області наразі розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих.

"Укрзалізниця" також погодилася надати додаткові потяги у разі збільшення темпів евакуації.

Новий Харківський наступ армії РФ — перші подробиці

10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Бійцям ЗСУ вдалося зупинити солдатів РФ та відкинути їх назад.

Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.