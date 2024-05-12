В Харьковской области эвакуировали более 4 тысяч человек. Какая ситуация в области
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области эвакуировали более 4 тысяч человек. Какая ситуация в области

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
эвакуация
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В целом с начала наступления российских захватчиков на Харьковскую область эвакуировано 4073 человека.

В Харьковской области продолжают эвакуировать гражданских

Как отмечается, 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского и 570 человек эвакуированы волонтерами.

Людей вывозят из населенных пунктов, где есть угроза жизни и здоровью гражданских.

Власти сообщили, что нуждающимся в размещении в места временного проживания его предоставляют. Но у всех людей 70% имеют жилье для проживания, в основном остаются у родственников и близких.

В области развернули еще почти 900 мест для эвакуированных.

"Укрзализныця" также согласилась предоставить дополнительные поезда в случае увеличения темпов эвакуации.

Новое Харьковское наступление армии РФ — первые подробности

10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Бойцам ВСУ удалось остановить солдат РФ и отбросить их обратно.

Позже глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.

По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

По состоянию на 12 мая по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.

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