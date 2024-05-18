Я взяв на себе удар по ПВК "Вагнер" та управлінню ФСБ — боєць ЗСУ та партизан Артем Карякін

Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем Карякін з позивним “Східний” розповів в інтерв'ю Online.UA свою власну історію боротьби за незалежність України безпосередньо на окупованих Росією територіях.
Рух спротиву РФ на окупованих територіях України набирає обертів
За словами Артема Карякіна, потужний партизанський спротив в окупованих Росією регіонах України нікуди не зник, навпаки, він посилюється.
Наші громадяни продовжують власноруч ліквідовувати не лише росіян, а й колаборантів.
Тому потужних вибухів, як було з авто колаборанта Валерія Чайки у Старобільську Луганської області, буде ще більше.
Як зазначає Артем Карякін, йому відомо про сотні інформаторів на окупованій Луганщині, які допомагають українським силам, передають їм розвіддані, ризикуючи життям.
Якщо говорити про все регіони, що знаходяться під контролем ворога, то це тисячі громадян.
Лише протягом останніх двох років військовослужбовець ЗСУ отримував важливу інформацію від понад 300 людей.
Яким був партизанський шлях Артема Карякіна
Історія “Східного” почалася ще в далекому 2014 році, коли російські війська розпочали вторгнення в Україну.
Увесь цей час, аж до повномасштабної війни, йому доводилося пересилювати свій страх, щоб чинити опір окупантам.
Багато років поспіль український партизан жив з усвідомленням того, що його можуть вбити будь-якої миті, однак все одно не здавався.
Його життя різко змінилося, коли в 2020 та 2021 роках померли мама, тато та бабуся, тому він вирішив покинути окуповану Луганщину, щоб продовжити боротьбу проти росіян уже на території, яка підконтрольна Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-