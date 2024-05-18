Україна дала нового ляпаса Путіну — полковник запасу ЗСУ
Категорія
Україна
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Україна дала нового ляпаса Путіну — полковник запасу ЗСУ

Путін
Джерело:  24 канал

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник звертає увагу на те, що армія РФ не змогла добитися ще однієї важливої цілі — вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької області до так званої "інаугурації" (відбулася 7 травня) диктатора Володимира Путіна.

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Це дуже серйозний ляпас йому (Путіну, — ред.) персонально та його пропагандистській машині, тож росіянам потрібні бодай якісь успіхи, — наголосив Петро Черник.

На переконання полковника запасу ЗСУ, новим наступом армії РФ на Харківщину російський диктатор прагне продемонструвати "свою силу та свої здобутки" перед Самітом миру, який має відбутися на початку літа.

Військовий експерт також озвучив припущення, що наступ російських загарбників на Харківську область — частина великого ворожого літнього наступу, про який попереджали.

Петро Черник також проаналізував систему ППО ворога. За його словами, вона не може впоратись з українськими дронами.

Це черговий крок у затягування стратегічного зашморгу на військово-промисловий комплекс росіян, — додав він.

Втрати армії РФ станом на 18 травня

Бійцям ЗСУ протягом доби вдалося ліквідувати 1210 російських окупантів, а з техніки знищено:

  • танків — 7560 (+13) од;

  • бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од.;

  • артилерійських систем — 12 639 (+36) од.;

  • РСЗВ — 1071 од.;

  • засоби ППО — 801 (+1) од.;

  • літаків — 354 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) од.;

  • крилатих ракет — 2203 (+3) од.;

  • кораблів/катерів — 26 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) од.;

  • спеціальної техніки — 2075 (+6) од

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