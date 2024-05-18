Зеленський звернувся до Байдена з терміновим проханням на тлі наступу РФ — WSJ

Як вдалося дізнатися The Wall Street Journal, команда українського лідера Володимира Зеленського звернулася до Білого дому з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Окрім того, Київ просить Штати зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території РФ.

ЗСУ важко стримувати наступ РФ без можливості бити по тилу ворога

Українська влада просить США дати дозвіл в той час, як армії РФ вдалося досягти найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців — йдеться про наступ ворога на Харківщину.

Інсайдери видання стверджують, що запит команди Зеленського вже почали розглядати у Білому домі.

Якщо офіційний Вашингтон ухвалить позитивне рішення, то це може означати серйозну зміну політики адміністрації Джо Байдена щодо російсько-української війни.

Вони (Україна — ред.) дійсно просили (США — ред.) про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах, — заявив генерал ВПС США Сі Кей Браун. Поширити

США досі можуть боятися реакція Путіна

WSJ звертає увагу на те, що Штати передали Києву ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території Росії.

Команді Зеленського довелося погодитися на цю умову, оскільки Вашингтон хотів зменшити ризик переростання російсько-української війни у пряме зіткнення між США та Росією.

Ще два роки тому Кремль публічно заявив: США "перетнуть червону лінію" і будуть вважатися "прямою стороною конфлікту" в очах Москви, якщо нададуть Україні ракети більшої дальності.