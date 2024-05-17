Командувач силами НАТО в Європі, генерал армії США Крістофер Каволі назвав три найвижливіші висновки для західних союзників з розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Які висновки США та НАТО мають зробити з війни в Україні
Зазначається, що в рамках дискусії у вашингтонському центрі "Атлантична рада" Каволі підкреслив, що першим головним уроком розв’язаної Росією злочинної війни проти України є необхідність досягати швидкої перемоги на початку конфлікту і запобігати сценарію затягування війни.
Американський генерал підкреслив, що тривале протистояння вимагає значної кількості ресурсів, особового складу та технічного персоналу, резервних систем для мобілізації додаткового обладнання, а також готовності до того, що шлях до перемоги буде тривалим і складним.
Як дрони змінили погляд на стратегію війни
Другим уроком Каволі вважає здатність швидко вчитись тактичним урокам.
За його словами, хоч використання третього виміру у війні і не нове, поширене використання дронів на полі бою — новий фактор, який потрібно брати до уваги.
Ще одним уроком Каволі називає важливість відносин між військовим та цивільним командуванням.
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