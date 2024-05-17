Генерал США назвав найважливіші висновки з війни РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генерал США назвав найважливіші висновки з війни РФ проти України

Крістофер Каволі
Джерело:  Голос Америки

Командувач силами НАТО в Європі, генерал армії США Крістофер Каволі назвав три найвижливіші висновки для західних союзників з розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Які висновки США та НАТО мають зробити з війни в Україні

Зазначається, що в рамках дискусії у вашингтонському центрі "Атлантична рада" Каволі підкреслив, що першим головним уроком розв’язаної Росією злочинної війни проти України є необхідність досягати швидкої перемоги на початку конфлікту і запобігати сценарію затягування війни.

Потрібно розвинути достатню кількість потужностей, досягти високого рівня підготовки, щоб першими здобути перемогу з самого початку. Бо з того що ми бачимо в Україні — якщо цього не зробити в протистоянні з таким великим супротивником як Росія — це може закінчитись затяжною боротьбою, — зазначив командувач силами НАТО в Європі.

Американський генерал підкреслив, що тривале протистояння вимагає значної кількості ресурсів, особового складу та технічного персоналу, резервних систем для мобілізації додаткового обладнання, а також готовності до того, що шлях до перемоги буде тривалим і складним.

Як дрони змінили погляд на стратегію війни

Другим уроком Каволі вважає здатність швидко вчитись тактичним урокам.

За його словами, хоч використання третього виміру у війні і не нове, поширене використання дронів на полі бою — новий фактор, який потрібно брати до уваги.

Кожен може запустити щось у повітря і це вплине на ситуацію у повітрі. Це фактор, з яким зараз доводиться стикатись. І ми бачимо наскільки це важливий фактор з обох сторін війни в Україні, — зазначає Каволі.

Ще одним уроком Каволі називає важливість відносин між військовим та цивільним командуванням.

Потужне цивільне командування, яке має добрі наміри, може стимулювати країну, конструктивно взаємодіяти з військовим командуванням і покращити результати на полі бою, каже він.

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