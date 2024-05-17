Командующий силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи назвал три самых увлекательных вывода для западных союзников с развязанной Россией преступной войны против Украины.
Какие выводы США и НАТО должны сделать из войны в Украине
Отмечается, что в рамках дискуссии в вашингтонском центре "Атлантический совет" Каволи подчеркнул, что первым главным уроком развязанной Россией преступной войны против Украины является необходимость добиваться скорой победы в начале конфликта и предотвращать сценарий затягивания войны.
Американский генерал подчеркнул, что длительное противостояние требует значительного количества ресурсов, личного состава и технического персонала, резервных систем для мобилизации дополнительного оборудования, а также готовности к тому, что путь к победе будет длительным и сложным.
Как дроны изменили взгляд на стратегию войны
Вторым уроком Каволи считает способность быстро учиться тактическим урокам.
По его словам, хоть использование третьего измерения в войне и не новое, распространенное использование дронов на поле боя — новый фактор, который следует принимать во внимание.
Еще одним уроком Каволи называет важность отношений между военным и гражданским командованием.
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