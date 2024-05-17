Генерал США назвал важнейшие выводы из войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генерал США назвал важнейшие выводы из войны РФ против Украины

Кристофер Каволи
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Источник:  Голос Америки

Командующий силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи назвал три самых увлекательных вывода для западных союзников с развязанной Россией преступной войны против Украины.

Какие выводы США и НАТО должны сделать из войны в Украине

Отмечается, что в рамках дискуссии в вашингтонском центре "Атлантический совет" Каволи подчеркнул, что первым главным уроком развязанной Россией преступной войны против Украины является необходимость добиваться скорой победы в начале конфликта и предотвращать сценарий затягивания войны.

Нужно развить достаточное количество мощностей, достичь высокого уровня подготовки, чтобы первым одержать победу с самого начала. Потому что мы видим в Украине — если этого не сделать в противостоянии с таким большим противником как Россия — это может закончиться затяжной борьбой, — отметил командующий силами НАТО в Европе.

Американский генерал подчеркнул, что длительное противостояние требует значительного количества ресурсов, личного состава и технического персонала, резервных систем для мобилизации дополнительного оборудования, а также готовности к тому, что путь к победе будет длительным и сложным.

Как дроны изменили взгляд на стратегию войны

Вторым уроком Каволи считает способность быстро учиться тактическим урокам.

По его словам, хоть использование третьего измерения в войне и не новое, распространенное использование дронов на поле боя — новый фактор, который следует принимать во внимание.

Каждый может запустить что-нибудь в воздух и это повлияет на ситуацию в воздухе. Это фактор, с которым сейчас приходится сталкиваться. И мы видим, насколько это важный фактор с обеих сторон войны в Украине, — отмечает Каволи.

Еще одним уроком Каволи называет важность отношений между военным и гражданским командованием.

Мощное гражданское командование, имеющее благие намерения, может стимулировать страну, конструктивно взаимодействовать с военным командованием и улучшить результаты на поле боя, говорит он.

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