Зеленский обратился к Байдену со срочной просьбой на фоне наступления РФ — WSJ

Как удалось узнать The Wall Street Journal, команда украинского лидера Владимира Зеленского обратилась к Белому дому с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием. Кроме того, Киев просит Штаты снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории РФ.

ВСУ тяжело сдерживать наступление РФ без возможности бить по тылу врага

Украинские власти просят США дать разрешение в то время, как армии РФ удалось достичь самых больших территориальных достижений в Украине за почти 18 месяцев — речь идет о наступлении врага на Харьковскую область.

Инсайдеры издания утверждают, что запрос команды Зеленского уже начали рассматривать в Белом доме.

Если официальный Вашингтон примет положительное решение, это может означать серьезное изменение политики администрации Джо Байдена относительно российско-украинской войны.

Они (Украина — ред.) действительно просили (США — ред.) о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам, — заявил генерал ВВС США Си Кэй Браун. Поделиться

США до сих пор могут бояться реакция Путина

WSJ обращает внимание на то, что Штаты передали Киеву ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.

Команде Зеленского пришлось согласиться на это условие, поскольку Вашингтон хотел снизить риск перерастания российско-украинской войны в прямое столкновение между США и Россией.

Еще два года назад Кремль публично заявил: США "перейдут красную линию" и будут считаться "прямой стороной конфликта" в глазах Москвы, если предоставят Украине ракеты большей дальности.