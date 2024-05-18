Украина дала новую пощечину Путину — полковник запаса ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник обращает внимание, что армия РФ не смогла добиться еще одной важной цели — выйти на административные границы Луганской и Донецкой области до так называемой "инаугурации" диктатора Владимира Путина.
Кремль и его очередной провал в Украине
По убеждению полковника запаса ВСУ, новым наступлением армии РФ на Харьковщину российский диктатор стремится продемонстрировать "свою силу и свои достижения" перед Саммитом мира, который должен состояться в начале лета.
Военный эксперт также озвучил предположение, что наступление российских захватчиков на Харьковскую область является частью большого вражеского летнего наступления, о котором предупреждали ранее.
Петр Черник также проанализировал систему ПВО неприятеля. По его словам, она не может справиться с украинскими дронами.
Потери армии РФ по состоянию на 18 мая
Бойцам ВСУ в течение суток удалось ликвидировать 1210 российских оккупантов, а из техники уничтожено:
танков — 7560 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 14 595 (+43) ед;
артиллерийских систем — 12 639 (+36) ед;
РСЗО — 1071 ед.;
средства ПВО — 801 (+1) ед;
самолетов — 354 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) ед;
крылатых ракет — 2203 (+3) ед;
кораблей/катеров — 26 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) ед;
специальной техники — 2075 (+6) ед
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