Украина дала новую пощечину Путину — полковник запаса ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник обращает внимание, что армия РФ не смогла добиться еще одной важной цели — выйти на административные границы Луганской и Донецкой области до так называемой "инаугурации" диктатора Владимира Путина.

Кремль и его очередной провал в Украине

Это очень серьезная пощечина ему (Путину, — ред.) персонально и его пропагандистской машине, так что россиянам нужны хоть какие-то успехи, — подчеркнул Петр Черник. Поделиться

По убеждению полковника запаса ВСУ, новым наступлением армии РФ на Харьковщину российский диктатор стремится продемонстрировать "свою силу и свои достижения" перед Саммитом мира, который должен состояться в начале лета.

Военный эксперт также озвучил предположение, что наступление российских захватчиков на Харьковскую область является частью большого вражеского летнего наступления, о котором предупреждали ранее.

Петр Черник также проанализировал систему ПВО неприятеля. По его словам, она не может справиться с украинскими дронами.

Это очередной шаг в затягивание стратегической удавки на военно-промышленном комплексе россиян, — добавил он. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 18 мая

Бойцам ВСУ в течение суток удалось ликвидировать 1210 российских оккупантов, а из техники уничтожено: