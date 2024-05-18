Я взял на себя удар по ЧВК "Вагнер" и управлению ФСБ — боец ВСУ и партизан Артем Карякин

Военнослужащий ВСУ и партизан Артем Карякин с позывным "Східний" рассказал в интервью Online.UA свою собственную историю борьбы за независимость Украины непосредственно на оккупированных Россией территориях.

Движение сопротивления РФ на оккупированных территориях Украины набирает обороты

По словам Артема Карякина, мощное партизанское сопротивление в оккупированных Россией регионах Украины никуда не исчезло, наоборот, оно усиливается.

Наши граждане продолжают собственноручно ликвидировать не только россиян, но и коллаборантов.

Поэтому мощных взрывов, как было с авто коллаборантом Валерием Чайкой в Старобельске Луганской области, будет еще больше.

У нас достаточно людей, которые на это готовы пойти. И их будет только больше. Правил, в принципе, уже нет никаких на этой войне. И никаких четких правил ни с нашей, ни с их стороны уже давным-давно не существует. Нужно понимать, что россияне идут уже на самые мерзкие поступки и самыми ужасными методами действуют против нас. И они сами стирают правила. Артем "Східний" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Как отмечает Артем Карякин, ему известно о сотнях информаторов на оккупированной Луганщине, которые помогают украинским силам, передают им разведданные, рискуя жизнью.

Если говорить обо всех находящихся под контролем врага регионах, то это тысячи граждан.

Только за последние два года военнослужащий ВСУ получал важную информацию от более 300 человек.

Каким был партизанский путь Артема Карякина

История “Східного” началась еще в далеком 2014 году, когда российские войска начали вторжение в Украину.

Все это время, вплоть до полномасштабной войны, ему приходилось пересиливать свой страх, чтобы сопротивляться оккупантам.

То есть страх, он никуда не уходил. Меня видели, как я расклеивал стикеры проукраинского содержания. Я там еще в 2012-2013 годах расклеивал стикеры по Стаханову со Степаном Бандерой, например. И были люди, которые знали, кто их клеит в городе. Поэтому, конечно, были опасения, что рано или поздно они захотят меня проверить. Я знал, что под пыткой я признаюсь во всем. То есть, когда мне человек в лицо говорит: "Мы знаем, что ты украинский корректировщик и пока нам это не нужно, но если бы мы хотели, мы бы тебя уже зарезали", — вспоминает Артем Карякин. Поделиться

Много лет подряд украинский партизан жил с осознанием того, что его могут убить в любой момент, однако все равно не сдавался.

Его жизнь резко изменилась, когда в 2020 и 2021 годах умерли мама, папа и бабушка, поэтому он решил покинуть оккупированную Луганщину, чтобы продолжить борьбу против россиян уже на подконтрольной Украине территории.