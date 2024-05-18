Як українцям врятуватися від мобілізації на окупованих територіях — поради партизана

Громадяни України, які не можуть виїхати з окупованих Росією регіонів, повинні зробити все можливе, щоб опинитися в лавах армії РФ після примусової мобілізації. Для цього є кілька способів, якими в інтерв'ю Online.UA поділився військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний" Карякін.
Примусова мобілізація на ТОТ — не вирок, вихід є
Нещодавно з’явилася інформація про те, що влада РФ розпочала нову хвилю примусової мобілізації у Луганській області.
Що важливо розуміти, тепер до призову підлягають діти 2006 року народження — де-факто юнаки, яким ще не виповнилося 20 років.
Однак в українців все ж є шанс врятуватися.
Ще одним варіантом залишається пошук корупційних лазівок, які завжди були в окупованих регіонах.
За словами партизана, який би там закон не вийшов, завжди є так звані “рішали”, які допоможуть уникнути небажаних проблем за певну суму.
Чи реально відкупитися від примусової мобілізації
За словами бійця ЗСУ, на початкових етапах, якщо до вас на вулиці просто підійшли якісь люди у камуфляжі, цілком реально вирішити питання за кілька тисяч рублів.
Після цього українцям дають спокій на деякий час, однак це не білий далеко квиток.
Артем Карякін звертає увагу на те, що це разова акція, яка нічого не вирішить в майбутньому, однак може врятувати в моменті.
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