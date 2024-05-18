Росіяни усвідомили, що Луганщина їм не належить — боєць ЗСУ та партизан Артем Карякін

Російські окупанти за два роки повномасштабної війни чітко зрозуміли, що Луганська область не їхня територія. Що на це вплинуло в інтерв'ю Online.UA розповів військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін.
Росіяни почали боятися місцевих на окупованій Луганщині
За словами Артема Карякіна, росіяни чітко зрозуміли, що вони на чужій землі.
Це сталося завдяки тому, що місцеві люди допомагали збройним силам України, спецслужбам, публікаціям фотографій техніки на вулицях цих міст.
Однак Артем Карякін також попередив, що будь-які дії людей на окупованих територіях вже можуть спричинити підозри у росіян.
Окрім цього військовослужбовець ЗСУ розповів, що в деяких населених пунктах, на кшталт Сєвєродонецька, що ближче до лінії розмежування, людей відправляли рити окопи за “просто телефон у руках”.
Росія не зможе перемогти Україну
На переконання бійця, наша армія має всі шанс деокупувати захоплені ворогом регіони та вийти на кордони 1991 року.
Однак Артем Карякін також попередив, що такий сценарій може розгортатися вже в контексті, напевно, значно більшої війни, ніж ми маємо зараз.
За його словами, ані брязкання ядерною зброєю, ані навіть її застосування не врятують російського диктатора від поразки на українському фронті.
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