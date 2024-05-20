"Бавовна" в Луганську. Росіяни заявили про ракетний удар по військовій базі окупантів — відео

У селищі Ювілейному у передмісті тимчасово окупованого Луганська стався вибух на території колишньої Академії внутрішніх справ. Там окупанти облаштували військове містечко.

У Луганську ракети влучили по базі армії РФ

Як повідомляють росЗМІ, по Ювілейному, що поряд з Луганськом, вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Пошкоджень зокрема зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові. Також зазначають, про нібито 5 поранених.

Як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, військову базу росіяни облаштували серед цивільної забудови.

До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти. «Честь руського офіцера» — це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового. Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати, — написав Лисогор. Поширити

Що відомо про попередні вибухи на Луганщині

Вибух у Луганську 20 травня — четвертий, що стався у травні на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Зокрема, 7 травня загорілася нафтобаза в Луганську, 10 травня пожежу зафіксували на нафтобазі у місті Ровеньки. 13 травня в місті Сорокине загорівся склад із боєприпасами.

Згодом стало відомо, що удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.

За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.