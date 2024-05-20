"Бавовна" в Луганську. Росіяни заявили про ракетний удар по військовій базі окупантів — відео

У селищі Ювілейному у передмісті тимчасово окупованого Луганська стався вибух на території колишньої Академії внутрішніх справ. Там окупанти облаштували військове містечко.
У Луганську ракети влучили по базі армії РФ
Як повідомляють росЗМІ, по Ювілейному, що поряд з Луганськом, вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
Пошкоджень зокрема зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові. Також зазначають, про нібито 5 поранених.
Як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, військову базу росіяни облаштували серед цивільної забудови.
Що відомо про попередні вибухи на Луганщині
Вибух у Луганську 20 травня — четвертий, що стався у травні на тимчасово окупованій частині Луганщини.
Зокрема, 7 травня загорілася нафтобаза в Луганську, 10 травня пожежу зафіксували на нафтобазі у місті Ровеньки. 13 травня в місті Сорокине загорівся склад із боєприпасами.
Згодом стало відомо, що удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.
За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-