В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи — відео

Росіяни скаржаться на потужну “бавовну” в окупованому Луганську 20 травня.
Що відомо про вибухи в окупованому Луганську
Як повідомляють росЗМІ, за попередньою інформацією удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ.
Наразі інформації про постраждалих та наслідки внаслідок удару немає.
Що відомо про “бавовну” у Сорокиному на Луганщині 13 травня
Місцеві проросійські пабліки заявляли про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.
За інформацією російських пропагандистів, влучання були зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.
Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.
Згодом стало відомо, що удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.
За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.
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