В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи — відео
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Події
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В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи — відео

вибух
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Джерело:  online.ua

Росіяни скаржаться на потужну “бавовну” в окупованому Луганську 20 травня.

Що відомо про вибухи в окупованому Луганську

Як повідомляють росЗМІ, за попередньою інформацією удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ.

Наразі інформації про постраждалих та наслідки внаслідок удару немає.

Що відомо про “бавовну” у Сорокиному на Луганщині 13 травня

Місцеві проросійські пабліки заявляли про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.

За інформацією російських пропагандистів, влучання були зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.

Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.

Згодом стало відомо, що удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.

За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.

Під час обстрілу постраждали четверо військовослужбовців: 30-річний І. Кривець, 29-річний Р.Холод та 36-річний Б.Кириллов із Краснодарського краю, та 31-річний Є.Глухов із “ЛНР”, — йдеться в дописі.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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В окупованому Сорокиному на Луганщині пролунали потужні вибухи — відео
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Категорія
Події
Дата публікації
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Удар по Сорокиному на Луганщині. Уражено склад боєприпасів, є поранені військові РФ — відео
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Категорія
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