В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи — відео

Росіяни скаржаться на потужну “бавовну” в окупованому Луганську 20 травня.

Що відомо про вибухи в окупованому Луганську

Як повідомляють росЗМІ, за попередньою інформацією удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ.

Наразі інформації про постраждалих та наслідки внаслідок удару немає.

Що відомо про “бавовну” у Сорокиному на Луганщині 13 травня

Місцеві проросійські пабліки заявляли про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.

За інформацією російських пропагандистів, влучання були зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.

Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.

Згодом стало відомо, що удар 13 травня по Сорокиному в окупованій Луганській області припав на склад боєприпасів. Окрім цього постраждали четверо військовослужбовців.

За даними росЗМІ, напередодні удару ЗСУ по окупованому Сорокиному постраждав склад боєприпасів на території військової частини 92760.