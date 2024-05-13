В окупованому Сорокиному на Луганщині пролунали потужні вибухи — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Сорокиному на Луганщині пролунали потужні вибухи — відео

Вибухи на Луганщині
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Джерело:  online.ua

В окупованому злочинною армією Сорокиному на Луганщині пролунала серія потужних вибухів.

Що відомо про потужну “бавовну” у Сорокиному

Місцеві проросійські пабліки заявляють про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.

Зокрема, російські окупанти жаліються, що прилетіло у те саме місце, де нещодавно вже лунала “бавовна”.

За інформацією російських пропагандистів, влучання зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.

Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.

Зазначається, що над містом здіймається густий чорний дим та чутно звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

Що відомо про інші інциденти з “бавовною” на Луганщині

Зазначається, що серія потужних вибухів пролунала на нафтобазах в окупованих Ровеньках та Луганську.

Представники Луганської ОВА зазначають, що ситуація із поставками пального до терористичних підрозділів так званої “ДНР” на окупованому Донбасі стала ще більш критичною.

Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати й зберігати значний об'єм продуктів перероблення нафти в одному місці, — підкреслили в Луганській ОВА.

В Луганській облдержадміністрації підкреслили, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. А стратегічного запасу — вже немає.

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