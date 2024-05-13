В окупованому злочинною армією Сорокиному на Луганщині пролунала серія потужних вибухів.
Що відомо про потужну “бавовну” у Сорокиному
Місцеві проросійські пабліки заявляють про чотири потужні вибухи, які пролунали об 11:21.
Зокрема, російські окупанти жаліються, що прилетіло у те саме місце, де нещодавно вже лунала “бавовна”.
За інформацією російських пропагандистів, влучання зафіксовані на території місцевого підприємства "Юність", розташованого в районі траси у напрямку окупованого Луганська.
Починаючи з 2014 року окупаційна армія РФ використовувала це підприємство у якості військової бази та логістичного штабу.
Зазначається, що над містом здіймається густий чорний дим та чутно звуки, схожі на детонацію боєприпасів.
Що відомо про інші інциденти з “бавовною” на Луганщині
Зазначається, що серія потужних вибухів пролунала на нафтобазах в окупованих Ровеньках та Луганську.
Представники Луганської ОВА зазначають, що ситуація із поставками пального до терористичних підрозділів так званої “ДНР” на окупованому Донбасі стала ще більш критичною.
В Луганській облдержадміністрації підкреслили, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. А стратегічного запасу — вже немає.
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